Cesar Falletti, trequartista del Palermo, parla al sito ufficiale rosanero: "Quando il mio procuratore mi ha proposto Palermo, ho subito accettato perché è una squadra che lotta sempre per la A. Giocare al Barbera è emozionante, soprattutto per un calciatore che vuole ricominciare e che ha tanta voglia di fare bene. Lo stadio è veramente bellissimo, è grande. L’obiettivo comunque è quello di salire con il Palermo in Serie A, speriamo di poter vincere tante partite al Barbera perché è veramente bellissimo. - continua Falletti -Il mio desiderio per questa stagione è quello di giocare più partite possibili, di fare bene ovviamente, e di portare Palermo dove merita"