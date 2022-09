E' arrivato ad inizio estate, atteso come il grande rinforzo difensivo del Palermo. Ma fino ad oggi Mladen Devetak non ha ancora avuto l'occasione di mettersi in mostra con la maglia rosanero.



Colpa di un infortunio che gli ha fatto saltare le prime settimane della sua avventura in terra siciliana. Ora però i problemi fisici sono finalmente alle spalle e il 23enne serbo è pronto a dare il suo contributo alla squadra, come lui stesso ha spiegato questa mattina in conferenza stampa: "Purtroppo mi sono infortunato proprio prima dell'arrivo a Palermo ed è stata una gran sfortuna. Ma adesso sto bene e sono a disposizione. Mi sono allenato bene a Manchester e finalmente sono pronto per giocare".



Per Devetak l'entusiasmo della nuova avventura è molto: "Essere qui per me è un grande onore. Conoscevo già il club e ora voglio dare il massimo per esso. Ho un ottimo rapporto con il mister e i compagni, che mi aiutano molto, soprattutto con la lingua".



Terzino sinistro che all'occorrenza può giocare anche al centro della difesa, Devetak ha parlato anche di alcuni suoi connazionali che in Italia hanno fatto fortuna: "Mihajlovic è stato un grande giocatore e ora è un grande tecnico. Cercherò di fare di tutto per ripercorrere la sua carriera. Con Vlahovic e Ilic sono stato compagno di squadra in Under 21 e so che sono dei grandissimi giocatori. Non sono più in contatto con loro ma spero ci incontrarli presto sul campo".