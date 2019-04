Rino Foschi, presidente del Palermo, parla al Corriere dello Sport, parla della situazione societaria: "Inutile negarlo, ero per York Capital, per fare un capolavoro... Penalizzazione in questo campionato? Ammesso che arrivi il provvedimento, si va ben oltre la data dei playoff e dunque scatterebbe per il prossimo campionato. A tecnico e giocatori dico quello che penso. Ora bisogna stare sereni e caricare l’ambiente. Sono più che mai in trincea. Si andrà ai playoff? Altre ipotesi non ne vedo e per tanti motivi. Ho esonerato Stellone e non ne sono pentito, caso mai dovevo decidere prima. Rossi è persona seria e disponibile, fa quello che può per darci una mano. Ma non mollo, neppure un centimetro".