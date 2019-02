Enrico Preziosi non comprerà il Palermo ma potrebbe dare comunque il suo aiuto per risollevare il club siciliano. È più o meno questo il senso delle parole espresse ieri dal DG rosanero Rino Foschi.



Nelle dichiarazioni riprese questa mattina dal Secolo XIX, l'esperto dirigente ha spiegato perché nei giorni scorsi si sia accostato con una certa insistenza il nome del patron del Genoa a quello del Palermo: "Lasciatelo stare, ha già i suoi problemi. Lui è stato solo quello che può aver acceso il cerino per far venire fuori l'interessamento di determinati gruppi. Mi stima, ha lavorato con me al Genoa, sa cosa vuol dire avere certi problemi. È innamorato di Palermo e sa i nostri sacrifici. Farà quello che può fare nelle regole. Il suo nome è venuto fuori perché ho viaggiato tre giorni con lui ma lasciamolo stare".