Rino Foschi, direttore dell'area tecnica del Palermo, parla a TuttoB.com della situazione dei rosanero: "In questo momento non guardo la classifica, contano solo le prestazioni fornite dalla squadra, la crescita e la continuità. n estate Zamparini voleva fare un mercato per la salvezza. La decisione di richiamare Tedino si sposava con la linea che il patron aveva in mente. Questo prima del mio arrivo. L’anno scorso Tedino aveva fatto bene, però Zamparini si aspettava di più. Diciamo che la scelta di richiamare l’ex tecnico del Pordenone è il frutto dell’indecisione che regnava quest’estate… L’esonero poteva essere nell’ordine delle cose. È un cambio che parte da lontano. Ciò detto, resta immutata la stima nei confronti di Bruno Tedino, tecnico serio e preparato".