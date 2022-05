Il City Football Group, il gruppo che controlla il Manchester City e altri club in giro per il mondo fa sul serio con il Palermo e alcuni emissari sono arrivati ieri in città, riporta il Giornale di Sicilia, per approfondire la possibilità di acquistare il club siciliano. Già completata la visita allo stadio e al museo del club, oggi si terranno altri incontri per verificare la fattibilità dell'acquisto a livello economico e commerciale.