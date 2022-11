Tre lacrime e un sorriso.

Il report clinico stilato dal Palermo alla vigilia dalla sfida di campionato con il Cosenza non farà certamente piacere ad Eugenio Corini.



Come comunicato dallo stesso club rosanero alla seduta atletica di ieri non hanno partecipato Edoardo Lancini e Alessio Buttaro, colpiti rispettivamente da febbre e gastroenterite virate, oltre al lungodegente Leo Stulac, il quale ha svolto un lavoro differenziato programmato e si è sottoposto a terapie.



La buona notizia per il tecnico lombardo arriva però da Edoardo Pierozzi, tornato a lavorare in gruppo e pienamente a disposizione per la gara di domani.