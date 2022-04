Palermo ha un nuovo re: Matteo Brunori, che in questa stagione si è consacrato con i colori rosanero indosso. Un campionato incredibile quello dell’attaccante di proprietà della Juventus, che ha staccato tutti nella corsa al titolo di capocannoniere della Serie C. Perfino quel Luca Moro che, appena pochi mesi fa, sembrava assolutamente irraggiungibile per chiunque. Ma un 2022 con pochi eguali al mondo ha lanciato Brunori nella stratosfera, e il Palermo insieme a lui.



NUMERI DA CAPOGIRO - Nessuno in Italia ha fatto meglio del bomber rosanero in questo 2022: per lui infatti sono 17 le reti da gennaio. Numeri senza senso, che in Europa può vantare solo Karim Benzema, al momento il miglior centravanti del pianeta. Numeri che certificano la crescita straripante di Brunori, che con 24 gol già a referto ha messo nel mirino anche la stagione da record di Luca Toni, autore di 30 marcature nel 2003/04 con la maglia del Palermo.



SOGNO B - E sulle ali dell’entusiasmo, il Palermo sta volando in campionato con l’attuale secondo posto che significherebbe accesso diretto alla seconda fase nazionale dei playoff. Un biglietto da visita importantissimo per la post season, che i rosanero vogliono giocarsi da protagonisti per inseguire quella Serie B che in estate sembrava essere solo un sogno. Ma con un Brunori così, decisivo anche nella vittoria sul Monopoli, nulla sembra impossibile. I record tremano e Palermo vola: finalmente c'è un nuovo re in città.