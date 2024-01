Palermo: i tifosi sognano il colpo da Serie A, arriva l'erede di Leao! Le ultime di mercato a poche ore dal gong finale

Alberto Giambruno

Ultime ore di calciomercato, alle ore 20 del primo febbraio si chiuderà la fatidica porta delle trattative, la più famosa d'Italia (almeno tra gli appassionati calciofili). In Viale del Fante si sta facendo largo il nome di Chaka Traorè. Di per sé, probabilmente, non dirà molto... ma chi lo ha visto all'opera ha ben a mente cosa è in grado di dare alla causa: si tratta del giovane esterno ivoriano del Milan, classe 2004, andato in gol questa stagione nella sfida di Coppa Italia dello scorso gennaio contro il Cagliari, bissando la propria gioia personale anche in Serie A contro l'Empoli qualche giorno dopo. Ha respirato, inoltre, già aria d'Europa facendo il suo esordio in Champions League nella gara contro il Borussia Dortmund: stando a quanto filtra in questi minuti, l'affare andrà in porto a meno di clamorose sorprese nella notte.



La formula sarebbe quella del prestito, probabilmente secco, fino a giugno. Un modo per lasciare contenti tutti gli interessati, da chi detiene al cartellino a chi ha in testa solo l'obiettivo della promozione, dando a Corini un'ulteriore freccia al proprio arco. Sarebbe sfumato, dunque, il tentativo del West Bromwich Albion di accaparrarsi le prestazioni del baby rossonero, che in Sicilia avrebbe la chance di misurarsi con un campionato senza dubbio più competitivo di quello Primavera, con la continuità di chi scende di categoria con l'ambizione di riprendersela dalla porta di servizio. C'è chi lo ha etichettato come 'erede di Leao' e le caratteristiche lasciano intendere che non ci si discosti poi così tanto. Starà a lui dimostrare che la somiglianza non si ferma alle treccine, ma c'è di più. E parecchio.



D'altronde, ne parlavamo qualche giorno fa: un gol ti può cambiare la vita, la carriera. Pensa se ne fai due nella stessa partita. Era successo a Soleri, è successo a Verde. Altro che Palermo, lo Spezia ha alzato (e tanto) il prezzo e i rosanero si sono indispettiti, virando altrove. Del resto, il mercato è fatto così, prendere o lasciare.