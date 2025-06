Palermo, in 2.000 al Barbera per Filippo Inzaghi: "Mai avuto un'accoglienza così

Lo specialista della Serie B, l'allenatore che ha portato alla massima serie il Benevento (2019/20) e il Pisa dopo 35 anni, ha vissuto la sua prima giornata da tecnico dei rosanero.Inzaghi, come racconta Gianluca Di Marzio, è atterrato in mattinata all'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo. Poi giro nella città e passaggio alUn vero e proprio bagno di folla nel piazzale dello stadio. Cori, bandiere e tanta voglia di Serie A: "Conquistiamola questa Serie A", hanno cantato i sostenitori rosanero.

"Non ci si abitua mai a queste emozioni,Penso che oggi tutti abbiano capito perché ho scelto Palermo. Vi ringrazio per questo affetto, me lo dovrò meritare. Non mi piace fare tante chiacchiere, mi piace fare i fatti. Io e i miei giocatori speriamo di dimostrarvi di essere all’altezza.In questo stadio magnifico ho provato sempre delle emozioni da avversario, finalmente adesso sarò insieme a voi. Vi chiedo di starci vicino perché siete il dodicesimo uomo e noi abbiamo bisogno di voi".

La prima conferenzaPoi il 13 luglio la partenza per il ritiro in Valle d'Aosta fino al 1° agosto. Esordio in gare ufficiali il 16 agosto, alle 21:15, in Coppa Italia contro la Cremonese.