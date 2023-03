Durante la sosta del campionato di Serie B, il Palermo va in ritiro in Spagna dal 21 al 25 marzo. I rosanero si alleneranno al centro sportivo "La Vinya", ospiti del Girona Futbol Club, un altro team della grande famiglia City Football Group. Tutti gli allenamenti saranno a porte chiuse.



Questi i calciatori rosanero convocati dall'allenatore Eugenio Corini per il ritiro di Girona:

1 Grotta

2 Graves

3 Sala

4 Orihuela

5 Gomes

7 Tutino

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Masciangelo

12 Massolo

14 Broh

15 Marconi

16 Stulac

19 Vido

21 Damiani

22 Pigliacelli

25 Buttaro

26 Verre

27 Soleri

28 Saric

30 Valente

31 Aurelio

37 Mateju

48 Bettella

79 Lancini.



Assente Ionut Nedelcearu, impegnato con la Nazionale rumena.



Aggregati dal Settore Giovanile:

- Basile Christian (2006, difensore);

- Di Mitri Salvatore (2006, attaccante);

. Galfano Gaspare (2004, difensore);

- Giglio Raffaele (2004, attaccante);

- La Mantia Samuele (2006, centrocampista);

- Nespola Manfredi (2005, portiere);

- Santonocito Simone (2004, difensore).