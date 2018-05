Mato Jajalo, centrocampista del Palermo, parla al sito ufficiale del club in vista dei playoff: "Arriviamo ai playoff con tanta fiducia perché abbiamo fatto dei buoni risultati come dimostrano otto punti in quattro gare con Stellone. Siamo sulla strada giusta e seguiamo l'idea di gioco del nuovo mister al meglio. In più stiamo recuperando diversi giocatori e avere tutti a disposizione è un bene per la squadra perché ognuno di noi ha ancora qualcosa da dare alla causa".