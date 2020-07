Il Palermo è vicino all'accordo per il rinnovo del contratto con Lorenzo Lucca, 19 anni. Il club rosanero, neo-promosso in Serie C, si è poi messo sulle tracce di un altro attaccante: Andrea Brighenti, in uscita dal Monza e seguito pure da Como e Modena che, sempre secondo Tuttosport, monitora il centrocampista Francesco De Rose e l'attaccante Simone Corazza della Reggina.