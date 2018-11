Ilija Nestorovski, attaccante del Palermo, commenta così, su Facebook, la vittoria sul Cosenza: "Non molto tempo fa, queste partite finivano diversamente, e sicuramente qualcuno quando tutto sembrava la replica di un vecchio film avrà esclamato: ‘ecco, adesso perdiamo’ beh, vi siete sbagliati, questa è un’altra mentalità, un’altra testa, un’altro cuore, questa è la squadra che ha fame, questi sono i ragazzi che scendono in campo con l’obbiettivo di lottare anche per 100 minuti, ma a casa torniamo o con il risultato oppure ci lasciamo l’anima sul campo per questa maglia, per questi colori, per questa città e per questi tifosi. FORZA PALERMO!".