Ilija Nestorovski, attaccante e capitano del Palermo, parla a Dazn: "Purtroppo il Lecce ha vinto e sono andati meritatamente in Serie A. Non siamo riusciti ad andare in massima serie. Abbiamo altre quattro partite importanti, mettere la testa a posto e andiamo a vincere i playoff. C'è dolore perché è colpa nostra che non siamo saliti subito in A, ci assumiamo le nostre responsabilità. Nuova proprietà? Siamo sereni, ma loro non giocano, ma siamo noi che scendiamo in campo. Noi dobbiamo dimostrare sul campo di vincere".