Ilija Nestorovski, attaccante del Palermo, parla a DAZN dopo la vittoria sul Verona: "Voglio partire subito dal pubblico. Ringrazio chi è venuto oggi perché questi 10mila credono in noi. Sono importanti perché loro ci credono come noi ci crediamo. Il gol? Questo gol è meno importante di tutto. Ciò che conta è la vittoria. A Pescara siamo usciti a testa alta. Oggi abbiamo dominato per 86 minuti e questa è una vittoria netta".