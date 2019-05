Intervenuto in conferenza stampa dopo la retrocessione del Palermo, il capitano rosanero Ilija Nestorovski ha commentato: "Siamo dispiaciuti per quello che è successo, abbiamo lavorato un anno per raggiungere la Serie A. Ci stanno rubando il terzo posto e la possibilità di giocarci la promozione. L'anno scorso i play-off vennero spostati di dieci giorni per far sì che il Bari potesse difendersi, quest'anno no. L'anno scorso nessuno ha posto il problema nazionali. E' stato un anno difficile, ma siamo stati bravi e ne siamo sempre usciti a testa alta.