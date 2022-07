Palermo e Juventus proseguono nei propri colloqui per rinnovare il soggiorno in Sicilia di Matteo Brunori.



Il capocannoniere dell'ultimo campionato di Serie C, che con le sue reti ha letteralmente trascinato i rosanero in cadetteria, è proprio per questo la prima scelta per l'attacco della squadra di Silvio Baldini. Al momento, però, malgrado ripetuti e costanti incontri, le posizioni di Palermo e Juve sono ancora distanti.

I piemontesi chiedono infatti almeno cinque per liberare il giocatore; i siciliani non vorrebbero salire oltre i tre. Distanza notevole, ribadita anche dal summit di ieri pomeriggio, ma non impossibile da colmare.



Nel frattempo, ad ogni modo, il Palermo vaglia anche piste alternative, in caso di fumata nera. La più calda è quella che porta dalle parti del l'ex Antonino La Gumina. Il classe '96, cresciuto nel vivaio rosanero, è reduce da un buon campionato con il Como ma il suo cartellino appartiene alla Sampdoria. I blucerchiati per cederlo chiedono 2,5 milioni di euro, cifra che il Palermo vorrebbe abbassare contando sulla già espressa volontà di rientro del giocatore. Motivo, quest'ultimo, che non escluderebbe un possibile doppio arrivo all'ombra del Monte Pellegrino, affiancando a La Gumina proprio Brunori, in un tandem offensivo che promette di far scoppiare di passione il Renzo Barbera.