Palermo, non stiamo piangendo... ci è entrato un Diakitè nell'occhio! Senza i tifosi del Venezia perde lo Sport

Partiamo da un dato, piuttosto triste. Al 'Barbera' per Palermo-Venezia non ci saranno tifosi ospiti, neanche quelli non residenti nella provincia di Venezia (come si pensava in un primo momento).. Ergo, tutto lo stadio sarà con i colori della squadra di casa. Poco male, direte. Ma viene meno il principio della sana competizione e sportività, oltre al piacere di avere una rappresentanza (che sarebbe stata più o meno nutrita) di tifosi lagunari in Sicilia. Chiaramente,, dovrebbe valere anche per il ritorno: al 'Penzo' potrebbero non esserci tifosi del Palermo, almeno ufficialmente.

Passiamo alle note positive, bastano due parole: Salim Diakité.in trasferta, per blindare il sesto posto., per blindare la semifinale. Insomma, gli ultimi centottanta minuti sono stati incredibili per lui. Allo scoccare della mezzanotte, dopo la serata del 2 giugno (quella dell'eventuale Finale di ritorno) festeggerà il suo 24esimo compleanno. I tifosi sperano di spegnere le candeline insieme a lui, brindando a qualcos'altro.