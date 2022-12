Il Palermo guarda al suo passato per rinforzarsi in vista del futuro.

Tra i giocatori attenzionati dalla dirigenza rosanero in vista della riapertura del mercato ci sarebbe anche una vecchia conoscenza del club siciliano: Valerio Verre.



Il centrocampista romano è attualmente domiciliato alla Sampdoria dove malgrado i pessimi risultati della squadra non sta trovando lo spazio desiderato. Secondo Repubblica per lui potrebbe esserci all'orizzonte una nuova esperienza a Palermo, dove giocò non ancora 20enne nella stagione 2013-14.