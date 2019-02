Altro nulla di fatto al Palermo, sempre più vicino a una penalizzazione in classifica di 4 punti per il mancato pagamento degli stipendi: servono circa 3 milioni di euro entro lunedì 18 febbraio. Secondo la Gazzetta dello Sport, il ds Foschi sta cercando di reperire risorse e non è escluso che una mano per tamponare la falla possa arrivare dall'imprenditoria locale con un'azione di supporto.