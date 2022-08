Il Palermo prepara gli ultimi colpi di mercato in vista della chiusura delle trattative, fissate per il 1 settembre.



Tra i profili sondati dal club rosanero c'è anche quello del giovane centrocampista del Perugia Christian Kouan.



Secondo Sky Sport, la dirigenza siciliana avrebbe già formulato un'offerta ufficiale per l'acquisto dell'ivoriano, classe 1999, che quindi potrebbe lasciare l'Umbria dove cinque stagioni.