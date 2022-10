PALERMO-PISA 3-3: IL TABELLINO



Marcatori: 11' Di Mariano, 45'+2, 57' Elia-25' Toure, 64' Gliozzi, 78' L. Tramoni



PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi (46' Bettella), Mateju; Segre, Gomes, Broh (83' Vido); Elia (91' Valente), Brunori, Di Mariano (76' Saric). A disp.: Massolo, Accardi, Devetak, Lancini, Stulac, Damiani, Soleri, Floriano. All. Corini.



PISA (4-3-1-2): Nicolas (18' Livieri); Calabresi (62' Esteves), Canestrelli, Barba (66' Hermansson), Beruatto; Ionita (62' M. Tramoni), Nagy (66' Torregrossa), Marin; Toure; Sibilli, Gliozzi. A disp.: Rus, De Vitis, Jureskin, Mastinu, Piccinini, Morutan, M. Tramoni, Masucci. All. D'Angelo.



ARBITRO: Feliciani di Teramo (Pagnotta-Ricci).

IV UFFICIALE: Gemelli di Messina. VAR-AVAR: Dionisi-Lombardo.



NOTE: Ammoniti: Beruatto, Calabresi, Sibilli (PI), Marconi, Bettella, Brunori, Elia, Nedelcearu (PA). Ammonito il tecnico del Palermo, Eugenio Corini, per proteste.