Palermo, Pohjanpalo al J Medical per le visite mediche

Francesco Guerrieri

un' ora fa

Il Palermo ha trovato il suo nuovo attaccante per puntare al ritorno in Serie A. Nella mattinata di oggi domenica 2 febbraio Joel Pohjanpalo si è presentato al J Medical per svolgere le visite mediche con il club rosanero. Nei giorni scorsi Venezia e Palermo hanno trovato l'accordo per il trasferimento del classe '94 che non era stato neanche convocato da Di Francesco per la partita di campionato di ieri contro l'Udinese. Il finlandese arriva a titolo definitivo per 4,75 milioni di euro.



PERCHE' POHJANPALO FA LE VISITE MEDICHE AL J MEDICAL? - Non è la prima volta che il Palermo si appoggia al centro medico della Juventus per far svolgere i test fisici ai nuovi acquisti. Era già successo in altre occasioni come nel 2023 quando a Torino si presentò il nuovo portiere rosanero Sebastiano Desplanches, i bianconeri mettono a disposizione le strutture per la società di Mirri che quando ha qualche esigenza chiede ospitalità alla Juve. Nulla di strano, quindi, nel vedere Pohjanpalo fare le visite per il Palermo al J Medical.



I NUMERI DI POHJANPALO CON IL VENEZIA - Nei giorni scorsi c'erano state grandi contestazioni da parte dei tifosi del Venezia per la cessione imminente di Pohjanpalo, che lascia quindi il club arancioneroverde dopo due stagioni e mezza nelle quali ha segnato quasi 50 gol. E' stato uno dei grandi protagonisti della promozione in Serie A dell'anno scorso arrivata grazie alla vittoria dei playoff, forse il principale: l'attaccante finlandese ha chiuso la stagione con 22 reti vincendo la classifica marcatori di Serie B.