Intervistato da Mundo Deportivo, l'ex attaccante Martin Palermo promuove Lautaro Martinez dell'Inter come acquisto perfetto per il Barcellona e per Lionel Messi: "Ad un certo punto, quando Suarez non stava giocando a causa di un infortunio, il Barcellona sentì la mancanza di un giocatore del genere. Ma Suarez è tornato e ha dimostrato che può ancora contribuire molto di più. Questo è adesso. Per quello che sta arrivando, ovviamente Lautaro sarebbe l'ideale per il Barça e Leo. Lautaro e Suarez insieme? A Lautaro piace uscire e giocare, ha bisogno di spazio, di viaggio. E Suarez ha quella presenza speciale nella zona. Uno potrebbe usare l'altro. Sì, potrebbero lavorare insieme senza problemi. Lautaro attaccante argentino del momento? Oggi Lautaro fa tendenza. È un giovane giocatore, che è cresciuto costantemente da molto tempo. Ha avuto la sua esplosione in Racing e sta accumulando una grande esperienza in Europa. All'Inter ha già dimostrato il suo potenziale e si è consolidato. Meglio di Aguero? Aguero è sempre un riferimento. Il Kun, con la sua esperienza, con i suoi anni in città, non smette di convertire obiettivi e battere i record. Ora l'infortunio lo ha fermato, ma sicuramente tornerà e continuerà a segnare. Significa ancora molto".