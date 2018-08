George Puscas, attaccante del Palermo, si presenta ai suoi nuovi tifosi: "Appena ho sentito il Palermo ho subito detto al mio procuratore che era la prima scelta. Sono fiducioso perché la squadra può fare bene e mi aspetto di fare una grande stagione. Ho sentito grande entusiasmo in questi giorni attorno alla squadra, la piazza ha tagliato traguardi importanti e sfide del genere mi piacciono. Trattativa lunga? Non è dipeso da me, c'era da completare alcune cose tra Inter e Palermo ma io nel frattempo mi sono allenato e mi sono messo a disposizione, aspetto di essere al 100% per giocare. Deciderà il mister se farmi giocare domani".