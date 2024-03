Palermo, qualcuno lo dica apertamente: i rosanero non meritano la Serie A! E neanche l'allenatore...

Alberto Giambruno

Eh si. Al momento, non la meritano. Attualmente non è il caso di pensare a voli pindarici, promozioni, caroselli. Perché la realtà parla di una squadra confusa, distratta, spaesata, disorganizzata... a tratti, imbarazzante. Che contro il Venezia poteva prenderne ben più di tre. E pensare già ai playoff, non può essere un alibi.



La parola ai numeri: ancora una volta, tre gol subiti in una singola gara. Nelle ultime cinque uscite il Palermo ha incassato dodici gol, portando a quarantuno i palloni raccolti in fondo al sacco: per distacco, la peggior difesa delle prime otto. Allo stesso modo, il computo delle sconfitte sale a nove, solo il Pisa (sempre tra le prime otto) ha fatto peggio.



Preoccupano, in un certo senso, le dichiarazioni di Corini: "In Serie A si può andare anche tramite i playoff". Certo, ma come ci si arriva agli spareggi? Staccando la spina? Le altre corrono, così facendo anche settima e ottava possono rosicchiare punti e guadagnare posizioni. Il rischio di adagiarsi è concreto.



La piazza non ne può più. Fischi, assordanti, sono arrivati al termine della disfatta. E in più, sono da registrare alcune fratture interne nel tifo. In tanti hanno aspramente criticato gli applausi (doverosi, anzi, da elogiare) indirizzati al Venezia, specie dopo il terzo gol. Un esempio di civiltà, sebbene dettato dalla delusione di un sogno che si sgretola settimana dopo settimana, ma pur sempre di civiltà. Che non deve passare inosservato.