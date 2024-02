Palermo, Ranocchia è super: quarto gol consecutivo

Il Palermo sogna la serie A spinto dal talento cristallino di Filippo Ranocchia. Il centrocampista umbro è andato in gol per la quarta partita consecutiva contro la Cremonese, un impatto semplicemente devastante. Il club rosanero, con un investimento importante da 4 milioni di euro più bonus, si è assicurato uno dei migliori centrocampisti italiani in prospettiva.