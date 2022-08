A dieci giorni dal via del campionato di Serie B, il Palermo non conosce ancora il nome di chi sarà il suo allenatore.



Dopo le dimissioni a sorpresa di Silvio Baldini e il debutto in Coppa Italia, avvenuto sotto la guida del tecnico della Primavera Stefano Di Benedetto, i rosanero sono ancora alla ricerca del titolare della propria panchina.



Nei giorni scorsi era emersa la suggestiva pista che portava dalle parti dei romani e romanisti Claudio Ranieri e Daniele De Rossi ma entrambe sono presto, e per motivi differenti, naufragate. Defezioni che hanno portato la lista dei papabili a ridursi drasticamente, tanto che in corsa appaiono soltanto in due: la vecchia conoscenza Eugenio Corini e l'ex Pisa Luca D'Angelo.



Da non escludere, ad ogni modo, la possibilità che all'ultimo possa spuntarla un nome alternativo. D'altronde il tempo corre, l'avvio del campionato si avvicina e il Palermo non può più aspettare.