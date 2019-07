Niente Serie B? Il Palermo non ci sta e presenta ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. "Il Palermo ha presentato ricorso contro la Figc - si legge in una nota Ansa - e nei confronti della Lega Serie B e del Venezia per la riforma e/o l'annullamento della delibera del Consiglio Federale di non concessione alla società rosanero della licenza ai fini dell'ammissione al prossimo campionato di Serie B, oltre che dei pareri negativi della Covisoc e di ogni altro provvedimento a questi connessi. Il Palermo chiede di "annullare i provvedimenti impugnati, adottando ogni provvedimento conseguente, utile a salvaguardare al meglio gli interessi e i diritti della ricorrente, ed in particolare il diritto alla vita della U.S. Città di Palermo S.p.A., costituito dall'ottenimento della Licenza per poter iscriversi al Campionato di Serie B".