Il Venezia non ci sta. Dopo la decisione la Corte d'Appello della Figc di penalizzare il Palermo di 20 punti nell'ultimo campionato di B, salvandolo così dalla retrocessione, il club lagunare si trova costretto a giocare il playout con la Salernitana per non retrocedere in Serie C. Ed è arrivata la protesta di Domizzi e compagni.



"La situazione è surreale. Questo non è calcio. Allenarsi con la testa, seriamente e intensamente, è sicuramente un’altra cosa" le parole dello spogliatoio del Venezia riportate da Gianlucadimarzion.com: "Com’è possibile tornare in campo, al massimo della forma fisica - come eventualmente sarebbe stato qualora i playout si fossero giocati alla fine del campionato - in appena 5 giorni? Chi permette questa situazione non ha mai giocato a calcio, sarebbe un playout totalmente falsato".