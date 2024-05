Palermo-Sampdoria e Catanzaro-Brescia, cosa succede se finiscono pari

Due posti ancora liberi nelle semifinali dei: Venezia e Cremonese attendono le loro avversarie, da affrontare in gare di andata e ritorno con passaggio delle prime due in caso di pareggio nei 180 minuti. Le gare del primo turno, invece, sono secche.. Cosa succede allora se finiscono pari?Il primo turno, abbiamo detto si gioca in gara unica, nello stadio di chi si è piazzato meglio in stagione:. In soldoni: se dopo i supplementari le due gare del primo turno non hanno un vincitore, passano Palermo e Catanzaro. Sampdoria e Brescia devono vincere, nei 90 o nei 120 minuti, se vogliono giocare le semifinali.

Andata: lunedì 20 maggioRitorno: venerdì 24 maggioAndata: martedì 21 maggioRitorno: sabato 25 maggioVincente semifinale 1-Vincente semifinale 2Andata: giovedì 30 maggioRitorno: domenica 2 giugno