Palermo, Segre: 'Ho sempre voluto restare, ora parliamo del rinnovo'

Il centrocampista del Palermo Jacopo Segre ha parlato a La Gazzetta dello Sport:



"La squadra che fa più gol di testa in Europa è il Palermo? Sono numeri che fanno piacere a me e ai miei compagni, la voglia è di continuare così. E’ un mix tra il lavoro costante che facciamo e un po’ di fortuna. Io poi durante gli allenamenti mi inizio a fare i film della partita e studio dove posso colpire".



MERCATO - "Non ho voluto sapere nulla, ho sempre voluto restare qui. Del rinnovo ne stiamo parlando e la volontà mia è di continuare perché questa maglia dà un’emozione pazzesca, è la mia stagione migliore e a livello di squadra stiamo facendo delle belle cose".



OBIETTIVI - "Il secondo posto? Ci abbiamo sempre pensato, poi nell’arco di un campionato capitano alti a bassi, ma siamo a -5 e vogliamo prendercelo"