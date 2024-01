Palermo, sfuma Verde: c'è una nuova pista dalla Serie A

Daniele Verde non è più un obiettivo del Palermo. Il giocatore, infatti, sembra a un passo dal rinnovare il contratto con lo Spezia. Così il club rosanero continuala caccia a un altro esterno offensivo per potenziare la rosa a disposizione di Eugenio Corini. La nuova pista porta a Giuseppe Caso, classe ‘98 in uscita dal Frosinone dove in questa stagione ha collezionato 15 presenze con un gol, in Coppa Italia, e due assist. Sull’esterno destro c’è però da vincere la concorrenza della Cremonese, che appare in vantaggio sui rosanero in questo momento.



La palla passa ora al calciatore che dovrà decidere dove disputare la seconda parte di stagione.