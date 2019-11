Era andato in pensione il 19 giugno. Oggi si è tolto la vita. Il giudice Cesare Vincenti, ex presidente dell'ufficio del gip di Palermo, si è suicidato lanciandosi dal balcone della sua abitazione, al terzo piano di via Rapisardi. Una settimana prima di andare in pensione, la sua casa era stata perquisita nell'ambito di un'indagine della procura di Caltanissetta: Vincenti aveva ricevuto un avviso di garanzia per una fuga di notizie relative alla richiesta di misure cautelari nei confronti di Maurizio Zamparini, ex proprietario del Palermo, e non solo.



Pare che, come scrive repubblica.it, l'avviso di garanzia riguardava anche una presunta corruzione legata al figlio Andrea, che era stato messo a casa del comitato etico della fallita Us Città di Palermo creato dall'ex presidente dei siciliani Giovanni Giammarva.