Palermo-Spezia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Palermo-Spezia in diretta su Dazn

GUARDA SU DAZN

Un altro big match nella 15esima giornata di Serie B: al Barbera ecco, con gli ospiti a caccia di punti utili a tenere il passo del Sassuolo capolista vittorioso in casa della Reggiana. Non il più facile degli avversari il Palermo, settimo dopo l'1-1 della scorsa giornata contro la Sampdoria, ma il 3-0 degli Aquilotti al Sudtirol ha lasciato grande entusiasmo dalle parti del Picco.

Partita: Reggiana-Sassuolo

Data: venerdì 29 novembre 2024

Orario: 20:30

Canale tv: Dazn

Streaming: Dazn

: Desplanches; Diakité, Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Ranocchia, Gomes (Verre); Insigne, Henry, Di Francesco. All. Dionisi.: Gori; Wisniewski, Hristov, Bertola; Elia, Cassata, S. Esposito, Nagy, Mateju; Soleri, P. Esposito. All. D'Angelo.Palermo-Spezia è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".

L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.La telecronaca è affidata a Dario Mastroianni.