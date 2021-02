Un futuro a stelle e strisce. E' quello che prossimamente potrebbe coinvolgere il Palermo, ultimo club nostrano finito nell'orbita d'interesse di investitori americani.



Alla società rosanero, recentemente messa ufficialmente in vendita dall'attuale proprietario Dario Mirri, sembrerebbe seriamente intenzionato Antonio Cauzo, imprenditore siciliano da anni trapiantato in Florida.



Cauzo da qualche mese ha acquisito alcune quote del Miami Magic FC, neonato sodalizio del soccer statunitense con una forte vocazione verso i giovani talenti da far crescere e lanciare nel calcio che conta. Ora, per lui, il desiderio di tentare il grande salto al di qua dell'Atlantico, entrando da protagonista anche nel calcio italiano, provando ad acquistare una delle nobili decadute del nostro pallone.