Roberto Stellone, allenatore del Palermo, parla in conferenza stampa in vista della sfida con il Carpi: "Mercato? A livello numerico in mezzo al campo ci siamo anche se Chochev deve recuperare la forma fisica migliore. Se poi a gennaio ci saranno giocatori che non staranno benissimo allora vedremo se intervenire e quali profili seguire. Al momento però non ci penso, voglio solo fare più punti possibili in questo trittico di gare".