Amauri chiama, il Palermo non risponde. Come si legge sul Corriere dello Sport, il club rosanero (neo-promosso in Serie C) dice no all'attaccante italo-brasiliano, 40 anni ex Juventus. Andranno via Ricciardo e Sforzini. Si fanno i nomi di Paponi (svincolato) e Fella (Monopoli).