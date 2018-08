Bruno Tedino, allenatore del Palermo, ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 contro la Salernitana: "È stata una partita con due tempi piuttosto diversi. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara rischiano di far gol, ma la Salernitana ci ha aggredito impedendoci il palleggio. Non siamo tantissimi, ma il mercato del Palermo aveva delle esigenze molto particolari e abbiamo dovuto fare delle cessioni. Andiamo avanti con questo gruppo fino a gennaio. Il mani di Bellusci? Stimo molto Colantuono, ma ha preso una cannonata da pochi centimetri, non mi sembrava rigore da dove ero posizionato io".