Palermo, tra i dubbi dei tifosi e i sogni che si allontanano: Corini conosce già il suo futuro

Alberto Giambruno

Eugenio Corini non sarà l'allenatore del Palermo nella prossima stagione. Non sappiamo se sarà Serie A o se i rosa resteranno ancora in cadetteria, quel che appare certo è che il contratto - in scadenza a giugno - non verrà rinnovato. Troppe crepe nel rapporto tra i tifosi e il 'genio', tanto amato da calciatore quanto criticato in panchina, per poter proseguire il rapporto.



Solo una promozione in Serie A, apparentemente assai difficile, potrebbe (forse) far cambiare idea alla dirigenza di Viale del Fante. Che si prenderà le prossime settimane per osservare come il Palermo arriverà agli spareggi: in quale posizione? Con quale condizione? Con quale, soprattutto, convinzione? Vedremo. Quello del City Group non è un problema di denaro, altroché. E' più una questione di mentalità, di principio: si va avanti, si segue il percorso, con lo stesso tecnico. Alla fine si faranno i conti. Dunque, a meno di clamorose sorprese, l'allenatore resterà saldo.



Non restano salde, invece, le sue idee tattiche. I bene informati a Torretta, parlano di una sperimentata difesa a tre (3-4-2-1 per la precisione), da testare live al Barbera contro il Lommel SK nell'amichevole di questo sabato: per l'occasione, saranno aperti al pubblico solo Curva Nord e Tribuna Coperta, con ingresso omaggio per gli abbonati da riscattare online entro i termini prestabiliti.