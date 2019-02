Alex Trajkovski, centrocampista del Palermo, parla così in vista della sfida col Crotone: "C’è un po’ di rammarico per il pari col Brescia, ma abbiamo giocato molto bene. Ora stiamo preparando al meglio la trasferta di Crotone, non sarà facile ma dovremo giocare con la giusta mentalità per portare a casa i tre punti. Tifosi? È stato bellissimo rivederne così tanti sugli spalti, li ringrazio e spero sarà così anche nelle prossime gare perché con loro siamo più forti".