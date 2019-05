"Smentisco di aver mai trattato l’acquisizione del Genoa Calcio: non ci interessa e non ho mai presentato alcuna offerta".



Nel giorno della presentazione ufficiale alla stampa nella sua nuova veste di azionista di maggioranza del Palermo, Salvatore Tuttolomondo fa chiarezza sul presunto tentativo di acquisizione operato nei confronti del Grifone nelle scorse settimane. Il diretto interessato, imprenditore attivo nel mondo dei viaggi organizzati, ha smentito categoricamente qualsiasi accostamento al club più antico d'Italia, da tempo messo ufficialmente in vendita da Enrico Preziosi.