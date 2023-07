Sebastiano Desplanches è un nuovo giocatore del Palermo. A riportarlo è il Vicenza, ex squadra del portiere che ha ben figurato anche con la maglia della Nazionale U20. Questo il comunicato del club veneto.



“La società LR Vicenza comunica di aver ceduto al Palermo FC, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Desplanches. Portiere classe 2003, nella prima parte della scorsa stagione ha registrato 3 presenze in Coppa Italia Serie C con i biancorossi, prima del passaggio al Trento con cui è sceso in campo, in 10 occasioni, nel campionato di Serie C.