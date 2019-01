In relazione ad alcune notizie riportate in data odierna da Organi d'Informazione locali, l'U.S. Città di Palermo comunica che nessun avvicendamento è stato effettuato in merito alla carica di Direttore dell'Area Tecnica del Club che rimane affidata al signor Rino Foschi, al quale si conferma la fiducia. Contestualmente, si precisa che il signor Dean Holdsworth opera come consulente della Global Futures Sports Ltd nello staff del signor Clive Richardson.