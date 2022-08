A pochi giorni dall'inizio del campionato di Serie B, il Palermo ha annunciato il suo nuovo allenatore. Come anticipato due giorni fa, si tratta di, un tecnico che conosce bene la piazza rosanero per averci giocato sei anni dal 2003 al 2007 e averci già lavorato da allenatore dal novembre 2016 al gennaio 2017.Corini firma un contratto di due anni, come conferma una nota ufficiale del club: "Il Palermo FC comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Eugenio Corini. L'allenatore bresciano torna così a far parte della famiglia rosanero dopo 4 anni da calciatore e capitano (2003-2007) e una breve esperienza in panchina (2016-2017).Corini ha firmato un contratto biennale con il club ed è atteso a Palermo già per la gornata di oggi. Verrà presentato alla stampa martedì 9 agosto alle 11, nella sala stampa dello stadio Renzo Barbera (accesso riservato ai giornalisti già in possesso di accredito stagionale per le conferenze del club, secondo le consuete modalità).Il City Football Group, il presidente Mirri e tutta la famiglia rosanero intendono ringraziare mister Stefano Di Benedetto per l'ottimo lavoro svolto e la grande disponibilità mostrata negli ultimi giorni e dare un caloroso bentornato a casa al "Genio", che sarà a lavoro già da lunedì".