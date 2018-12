Comunicato della Società

Con un comunicato ufficiale ilannuncia la cessione della società da parte di Maurizioalla Sport Capital Investments: "L'U.S. Città di Palermo conferma l’avvenuto passaggio di proprietà del 100% delle azioni della società dal Sig. Maurizio Zamparini a Sport Capital Investments Ltd, società controllata da Sport Capital Group Ltd, in esecuzione dell’accordo preliminare firmato il 30 novembre.Il nuovo consiglio di amministrazione sarà formato dalClive, dall’Amministratore Delegato Emanuelee dal consigliere John. Sport Capital Group Investments Ltd convocherà nei prossimi giorni un’assemblea dei soci per aumentare il capitale fino a € 20 milioni.Nel ringraziare la precedente proprietà per i prestigiosi risultati raggiunti e per avere apprezzato il progetto di sviluppo del Palermo Calcio presentato dal nuovo gruppo azionista, il nuovo consiglio di amministrazione, con il supporto di un gruppo dicoordinati da Dean, intende da subito lavorare assieme al management team esistente sui programmi per la parte rimanente della stagione 2018–2019.Ulteriori comunicazioni sui dettagli della struttura di controllo del club e sui prossimi passi verranno forniti a breve, appena completati tutti i processi regolamentari connessi all’acquisizione".