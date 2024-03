Palermo: ultima chiamata per la promozione diretta, quote favorevoli nello scontro diretto col Venezia

Palermo e Venezia si affrontano nel 30° turno di Serie B in uno scontro diretto che potrebbe infuocare ulteriormente la corsa alla promozione diretta. Per i rosanero, tornati al successo contro il Lecco e ora a -7 dalla seconda piazza, potrebbe essere l’ultima chiamata. Ci credono gli esperti, che offrono tra 2,25 e 2,30 i padroni di casa, mentre il colpo esterno dei lagunari – con annesso sorpasso momentaneo alla Cremonese - si gioca tra 2,95 e 3,05; pareggio in lavagna a 3,40. Venezia e Palermo vantano secondo e terzo miglior attacco della categoria, rispettivamente con 53 e 52 gol realizzati. Si prospetta allora un match con molte reti: segno Over avanti a ,172 rispetto all’Under, offerto a 1,97. Protagonista assoluto della gara d’andata, terminata 3-1 per il Palermo, fu Matteo Brunori, autore di una tripletta: la sua firma vale 2,70, quota che scende a 2,57 per il capocannoniere del Venezia e della Serie B Joel Pohjanpalo.