Palermo-Venezia, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

è l'anticipo del venerdì della 30esima giornata del campionato di2023/24 e allo stadio 'Renzo Barbera' del capoluogo siciliano conè subito tempo diI rosanero allenato da, padroni di casa, sono quinti in classifica con 49 punti, e sono in piena bagarre playoff. I lagunari disono invece terzi in classifica, ma soltanto a -2 dalla Cremonese seconda e quindi in piena corsa playoff, ma anche in corsa per la promozione diretta in Serie A.Palermo-Venezia con calcio d'inizio alle ore 20.30 di venerdì 15 marzo 2024 allo stadio Renzo Barbera sarà visibile in tv per tutti gli abbonati Sky che la trasmetterà sul canale. In streaming la gara sarà visibile grazie alle app di SkyGo e di Now fruibili su smart tv di ultima generazione, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. Le app sono scaricabili anche su device portatili come smartphone e tablet, mentre da browser basterà accedere al sito ufficiale.Palermo-Venezia sarà anche visibile su Dazn sia in diretta tv che streaming su tutti i dispositivi grazie all'app fruibile su smart tv di ultima generazione, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. L'app è scaricabile anche su device portatili come smartphone e tablet, mentre da browser basterà accedere al sito ufficiale. La telecronaca del match è affidata a Riccardo Mancini.(4-3-3): Piagliacelli: Diakitè, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Segre, Gomes, Ranocchia; Di Mariano, Brunori, Di Francesco. All. Corini(3-5-2): Joronen; Altare, Svobota, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Ellertsson Zampano; Pohjanpalo, Gytkjaer. All. Vanoli