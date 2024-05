Palermo-Venezia: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Primo round delle semifinali deitra. Al 'Barbera' in scena la gara d'andata dell'incrocio tra i rosanero - che nel turno preliminare hanno eliminato la Sampdoria vincendo 2-0 - e i lagunari, al debutto nel mini-torneo che può valere la promozione in A forti del terzo posto ottenuto in campionato.Ritorno in programma venerdì 24 maggio al 'Penzo': se al termine dei 180' il bilancio dovesse risultare in parità, niente supplementari e a volare in finale sarebbe il Venezia in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare rispetto al Palermo.

Palermo-Venezia sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando console PlayStation e XBox, il TIMVISION Box o dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.Palermo-Venezia, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su smartphone e tablet, su NOW e su Sky Go.